17.06.2019, 18:58
Мэр Екатеринбурга практикует новый формат общения с избирателями
ИА "Ореанда-Новости" Градоначальник административного центра Уральского федерального округа - Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение применить новый формат проведения встреч со своими избирателями. По информации, предоставленной пресс-службой администрации города Екатеринбурга, ранее мэр проводил приём граждан в здании мэрии. Новый формат в проведении встреч с настоящего момента будет заключаться в их выездном характере. В графике Александра Высокинского теперь прописаны визиты с горожанами в разных районах полуторамиллионного Екатеринбурга.
В следующую среду, 19 июня, состоится первый выездной визит мэра. Местом проведения выбран Чкаловский район города. В два часа дня в здании районной администрации горожане смогут встретиться с собственным градоначальником. Однако, избирателям необходимо помнить о предварительной записи на встречу.
Предшественник Александра Высокинского Евгений Ройзман также практиковал непривычный для избирателей приём - каждую пятницу, без предварительной записи, любой горожанин смог задать главе города интересующие его вопросы. Аналогичная просьба была адресована к нынешнему главе Екатеринбурга, однако, Высокинский решил ввести новый формат встречи - на территории городских районов, один раз в год.
45-летний российский чиновник и муниципальный служащий Александр Высокинский является уроженцем города Екатеринбурга. Он занимает пост мэра этого города с 25 сентября прошлого года. До назначения в течение двух лет занимал должность заместителя губернатора Свердловской области. Что касается личной жизни чиновника, то Александр Высокинский женат, воспитывает двух сыновей.
В следующую среду, 19 июня, состоится первый выездной визит мэра. Местом проведения выбран Чкаловский район города. В два часа дня в здании районной администрации горожане смогут встретиться с собственным градоначальником. Однако, избирателям необходимо помнить о предварительной записи на встречу.
Предшественник Александра Высокинского Евгений Ройзман также практиковал непривычный для избирателей приём - каждую пятницу, без предварительной записи, любой горожанин смог задать главе города интересующие его вопросы. Аналогичная просьба была адресована к нынешнему главе Екатеринбурга, однако, Высокинский решил ввести новый формат встречи - на территории городских районов, один раз в год.
45-летний российский чиновник и муниципальный служащий Александр Высокинский является уроженцем города Екатеринбурга. Он занимает пост мэра этого города с 25 сентября прошлого года. До назначения в течение двух лет занимал должность заместителя губернатора Свердловской области. Что касается личной жизни чиновника, то Александр Высокинский женат, воспитывает двух сыновей.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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