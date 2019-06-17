По информации, предоставленной пресс-службой администрации города Екатеринбурга, ранее мэр проводил приём граждан в здании мэрии. Новый формат в проведении встреч с настоящего момента будет заключаться в их выездном характере. В графике Александра Высокинского теперь прописаны визиты с горожанами в разных районах полуторамиллионного Екатеринбурга.Местом проведения выбран Чкаловский район города. В два часа дня в здании районной администрации горожане смогут встретиться с собственным градоначальником. Однако, избирателям необходимо помнить о предварительной записи на встречу.Аналогичная просьба была адресована к нынешнему главе Екатеринбурга, однако, Высокинский решил ввести новый формат встречи - на территории городских районов, один раз в год.45-летний российский чиновник и муниципальный служащий Александр Высокинский является уроженцем города Екатеринбурга. Он занимает пост мэра этого города с 25 сентября прошлого года. До назначения в течение двух лет занимал должность заместителя губернатора Свердловской области. Что касается личной жизни чиновника, то Александр Высокинский женат, воспитывает двух сыновей.