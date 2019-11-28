ИА «Ореанда-Новости». Глава Кемерово объяснил решение приобрести ёлку за 18 миллионов рублей.

Илья Середюк рассказал, почему администрация города решила купить праздничную ёлку стоимостью 18 миллионов рублей. Он отметил, что эта ёлка отнюдь не самая дорогая. Мэр напомнил населению о прошлом годе, когда покупка новогоднего дерева обошлась Красноярску в 50 миллионов рублей.

Середюк рассказал, что у ёлки стальной каркас, почти две тысячи веток. Она была приобретена не на один год, чем и объясняется стоимость дерева. Предыдущая ель ремонтировалась уже больше десяти лет подряд. Траты на ремонт увеличивались, а вид ели постепенно устаревал.

Мэр Кемерово добавил, что новая ель призвана подчеркнуть темпы обновления города.