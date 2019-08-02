ИА «Ореанда-Новости». Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», потому что, по его словам,

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — заявил Кличко в интервью изданию «РБК — Украина».

По мнению градоначальника, это «абсурд», когда мэр не имеет исполнительной власти, «то есть, влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов». Он подчеркнул, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть, так как мэр «в понимании людей несёт ответственность за все, что происходит» в Киеве.

На посту мэра Киева Кличко находится с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации занимает с 25 июня 2014 года.

Ранее в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис президента страны Владимира Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы горадминистрации. Наличие такого обращения в среду, 24 июля, подтвердил пресс-секретарь главы кабмина Василий Рябчук. По его словам, в настоящее время оно «обрабатывается в установленном порядке».

В ответ мэр Киева сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент нарушает закон и ведёт себя, как один из его предшественников, пытаясь сместить градоначальника со своего поста.