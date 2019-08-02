ИА «Ореанда-Новости». Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», потому что, по его словам, он не имеет исполнительной власти в городе.

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — заявил Кличко в интервью изданию «РБК — Украина».

По мнению градоначальника, это «абсурд», когда мэр не имеет исполнительной власти, «то есть, влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов». Он подчеркнул, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть, так как мэр «в понимании людей несёт ответственность за все, что происходит» в Киеве.

На посту мэра Киева Кличко находится с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации занимает с 25 июня 2014 года.

Ранее в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис президента страны Владимира Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы горадминистрации. Наличие такого обращения в среду, 24 июля, подтвердил пресс-секретарь главы кабмина Василий Рябчук. По его словам, в настоящее время оно «обрабатывается в установленном порядке».

В ответ мэр Киева сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент нарушает закон и ведёт себя, как один из его предшественников, пытаясь сместить градоначальника со своего поста.