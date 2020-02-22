ИА «Ореанда-Новости» . Пресс-служба красноярского главы отреагировала на публикацию активистки из Швеции Греты Тунберг об экологической обстановке в городе. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

В пресс-службе мэра пояснили, что спокойно отнеслись к публикации информации о «чёрном небе» в Красноярске и не расценили пост как провокацию. В сообщении также указали, что тема экологии является крайне актуальной для местного населения, поэтому широкое распространение информации о данной проблеме в социальных сетях является ожидаемым.

В мэрии также отметили, что глава государства Владимир Путин поддержал инициативу об улучшении городской экологии.