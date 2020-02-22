22.02.2020, 14:24
Мэр Красноярска прокомментировал пост Тунберг о «чёрном небе» в городе
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-служба красноярского главы отреагировала на публикацию активистки из Швеции Греты Тунберг об экологической обстановке в городе. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
В пресс-службе мэра пояснили, что спокойно отнеслись к публикации информации о «чёрном небе» в Красноярске и не расценили пост как провокацию. В сообщении также указали, что тема экологии является крайне актуальной для местного населения, поэтому широкое распространение информации о данной проблеме в социальных сетях является ожидаемым.В мэрии также отметили, что глава государства Владимир Путин поддержал инициативу об улучшении городской экологии. В соответствии с планом малоэффективные котельни, которые выбрасывают слишком много отравляющих веществ, будут закрыты. Кроме того, мэр обязался обновить общественный транспорт в Красноярске и высадить в городе деревья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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