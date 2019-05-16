ИА «Ореанда-Новости» Мэр Красноярска Сергей Еремин не дал разрешение на строительство храма в одном из городских скверов, об этом сообщили в мэрии.

Отмечается, что запрет на строительство храма, в первую очередь, связан с тем, что для возведения религиозного объекта пришлось бы вырубить часть зелёных насаждений. В конце апреля в городе прошли общественные слушания по вопросу о строительстве храма, большинство высказалось против этой затеи.

Градоначальник при этом разрешил использовать под храм участок в одном из районов Красноярска.