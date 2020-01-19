Накануне главой Российского государства Владимиром Путиным было сказано в послании Федеральному собранию, что судьба страны напрямую зависит от демографии.По его словам, это означает не просто заниматься раздачей льгот, но стараться помочь семьям выйти из состоянии бедности: помочь родителям освоить новые профессии, устроить детей в детский сад или ясли.