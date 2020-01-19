19.01.2020, 10:14
Мэр Москвы дал обещание подержать семьи, которые оказалась в сложной финансовой ситуации
ИА «Ореанда-Новости».Сергеем Собяниным, работающим на должности мэра Москвы, заявлено, что для того, чтобы реализовать проекты, которые были озвучены в послании Владимира Путина Федеральному собранию, в Москве займутся разработкой мер адресной поддержки семьям, попавшим в сложную финансовую ситуацию.
Накануне главой Российского государства Владимиром Путиным было сказано в послании Федеральному собранию, что судьба страны напрямую зависит от демографии.
Собянин сообщил представителям телеканала "Россия-1", что главой государства поставлена задача оказывать адресную помощь семьям, которые попали в непростую финансовую ситуацию.
По его словам, это означает не просто заниматься раздачей льгот, но стараться помочь семьям выйти из состоянии бедности: помочь родителям освоить новые профессии, устроить детей в детский сад или ясли.
Накануне главой Российского государства Владимиром Путиным было сказано в послании Федеральному собранию, что судьба страны напрямую зависит от демографии.
Собянин сообщил представителям телеканала "Россия-1", что главой государства поставлена задача оказывать адресную помощь семьям, которые попали в непростую финансовую ситуацию.
По его словам, это означает не просто заниматься раздачей льгот, но стараться помочь семьям выйти из состоянии бедности: помочь родителям освоить новые профессии, устроить детей в детский сад или ясли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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