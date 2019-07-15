ИА «Ореанда-Новости» Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев устроил проверку доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями. Местные чиновники вместе с инвалидами попробовали добраться до Пенсионного фонда и до бюро медико-социальной экспертизы. Выяснилось, что без посторонней помощи добраться до отделения ПФР невозможно.

Также дорожники осмотрели дворы в районах города, как оказалось, из-за бордюров инвалиды не смогут добраться даже до аптеки. Однако во дворах, где был проведён ремонт со всеми необходимыми требованиями, передвигаться инвалидам проще.