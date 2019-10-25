ИА «Ореанда-Новости». Городская дума Новочеркасска приняла отставку мэра Игоря Зюзина, которого ранее задержали по подозрению во взятке в 2,6 миллиона рублей, пишет RT.



Отмечается, что Зюзин покинул должность по собственному желанию.



Ранее в СКР сообщили, что теперь уже бывший мэр был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Зюзин в 2017 году, когда был мэром города Зверево, получил деньги от одного предпринимателя.