ИА «Ореанда-Новости». В Самарской области бывший мэр города Новокуйбышевск Владимир Фомин скончался в реанимации, пишет «МК».



Отмечается, что Фомин умер после попытки покончить с собой. Телеграм-канал Mash пишет, что бывший чиновник выстрелил себе в грудь из ружья.



Фомин подал в отставку 23 сентября. Местные СМИ пишут, что причиной ухода с должности стали проблемы со здоровьем. Фомин долгое время лечился в Германии, у него были проблемы с сердцем. Сейчас следствие ведёт проверку.