ИА «Ореанда-Новости». Мэр Тулуна Юрий Карих призвал горожан подготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в реке Ия на 70 сантиметров, говорится в сообщении на сайте города.

Уровень воды в реке Ия сейчас 647 см (+11). Критическая отметка для реки составляет 700 см. Дома в нескольких районах затоплены в черте города.

«Уважаемые жители Тулуна, следите за уровнем воды. При необходимости подготовьтесь к эвакуации, соберите документы, ценные вещи, если возможно, переведите имущество, ваших питомцев в безопасные места, предупредите родственников, друзей, соседей, не оставляйте ситуацию без риска », - говорится в заявлении.