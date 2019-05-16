Заместитель мэра Екатерина Куземка рассказала, что много общественных организаций города выступили с предложением провести свой независимый опрос. Куземка подчеркнула, что администрация не против. При этом они отметила, что опросы, которые были ранее, показали, что большинству жителей всё равно, где будет построен храм, небольшая часть против, но большинство всё же строительство поддерживает.Ранее опрос жителей предложил провести Владимир Путин, который призвал учитывать интересы горожан. Напомним, митинги против возведения храма идут уже три дня, задержано 96 человек. Мэр города строительство поддержал, отметив, что храм нужен городу.