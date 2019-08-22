ИА «Ореанда-Новости». Глава Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова рассказала, что столичные власти отказались согласовывать шествие по Тверской улице 31 августа, пишет «Интерфакс».



Русакова сообщила, что мэрии было предложено два варианта шествия – по Тверской или по Бульварному кольцу. Однако городские власти не выбрали ни один из вариантов.



Напомним, согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошёл в Москве 10 августа. На нём собралось около 50 тысяч участников. До этого в столице проходили несанкционированные акции протеста, на которых в общей сложности было задержано более двух тысяч человек.