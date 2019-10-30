30.10.2019, 16:51
Мэрия Москвы отозвала согласование «Правому маршу» и разрешила «Русский марш»
ИА «Ореанда-Новости». Власти Москвы отменили выданное ранее разрешение на проведение «Правого марша», который был запланирован 4 ноября в районе Люблино, пишет «Интерфакс».
Организаторы мероприятия рассказали, что отказ им поступил после совещания в префектуре округа. Они заявили, что отказ незаконный и имеет политическую подоплёку.
Примечательно, что в то же время московские власти разрешили провести «Русский марш», хотя ранее в его проведении было отказано по причине того, что в этот день в столице пройдёт много других мероприятий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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