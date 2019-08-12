ИА "Ореанда-Новости" Карта москвича представляет собой проект столичной мэрии социальной направленности.Подробнее о плюсах этой карты рассказали сотрудники московской мэрии.

По информации, предоставленной руководителем Департамента информационных технологий Эдуардом Лысенко, около пяти миллионов москвичей являются обладателями этой карты. Большинство из них пользуется ею для того, чтобы получить какие-либо бонусы или скидки. Программа предоставления скидок опережает по своей популярности даже транспортную функцию карты. И это несмотря на то, что пользоваться общественным транспортом по Карте москвича предпочитают около девяноста процентов владельцев.

В программе дисконта в настоящий момент числится уже свыше семи с половиной тысяч партнёров. Однако, создатели карты регулярно ищут новых. Воспользоваться картой для предоставления скидки можно в более одной тысяче аптек, в тысяче продовольственных магазинах, в двухстах детских магазинах.

В среднем, московскому владельцу карты предлагают от трёх до пяти процентов от действующей стоимости. Иногда размер дисконта достигает и тридцати процентов. Некоторые партнёры программы предлагают посетить то или иное культурное или спортивное событие абсолютно бесплатно. Карта сможет выручить при оплате услуг образования, жилищно-коммунального хозяйства и штрафов ГИБДД. Эти услуги можно также оплатить со скидкой.

Карта москвича выдаётся жителям столицы, которые попадают в ту или иную льготную категорию, например, школьники, студенты, беременные женщины или пенсионеры. Кроме экономии собственных средств она пригодится для записи к медицинскому специалисту, для получения пенсий или других пособий.