Мэрия Москвы разъяснила о плюсах Карты москвича
По информации, предоставленной руководителем Департамента информационных технологий Эдуардом Лысенко, около пяти миллионов москвичей являются обладателями этой карты. Большинство из них пользуется ею для того, чтобы получить какие-либо бонусы или скидки. Программа предоставления скидок опережает по своей популярности даже транспортную функцию карты. И это несмотря на то, что пользоваться общественным транспортом по Карте москвича предпочитают около девяноста процентов владельцев.
В программе дисконта в настоящий момент числится уже свыше семи с половиной тысяч партнёров. Однако, создатели карты регулярно ищут новых. Воспользоваться картой для предоставления скидки можно в более одной тысяче аптек, в тысяче продовольственных магазинах, в двухстах детских магазинах.
В среднем, московскому владельцу карты предлагают от трёх до пяти процентов от действующей стоимости. Иногда размер дисконта достигает и тридцати процентов. Некоторые партнёры программы предлагают посетить то или иное культурное или спортивное событие абсолютно бесплатно. Карта сможет выручить при оплате услуг образования, жилищно-коммунального хозяйства и штрафов ГИБДД. Эти услуги можно также оплатить со скидкой.
Карта москвича выдаётся жителям столицы, которые попадают в ту или иную льготную категорию, например, школьники, студенты, беременные женщины или пенсионеры. Кроме экономии собственных средств она пригодится для записи к медицинскому специалисту, для получения пенсий или других пособий.
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