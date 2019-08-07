ИА «Ореанда-Новости». Столичные власти запретили музыкантам выступать на согласованном митинге 10 августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на одного из организатором акции Илью Азара.



Он рассказал, что выступление музыкантом запретили под угрозой отмены акции протеста. Азар отметил, что запрет озвучил замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.



Организаторы заявили, что не согласны с таким решением, так как в распоряжении и постановлении правительства Москвы нет запрета на музыку на таких мероприятиях. Азар добавил, что своё согласина на выступление уже дали Face, Icepeak и «Кровосток».



Напомним, 10 августа в Москве пройдёт согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Кроме того, московский штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал акцию «Прогулка в поддержку честных выборов», которая состоится после митинга.