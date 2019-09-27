ИА «Ореанда-Новости». Олимпийская чемпионка по велогонкам, бывший депутат Тульской облдумы и экс-глава областного комитета по спорту и молодежной политике Ольга Слюсарева стала мэром Тулы.



Слюсареву на пост главы города избрали депутаты. Новое назначение произошло в связи с отставкой Евгения Авилова, руководившего городом с 2014 года.



Во время торжественной церемонии Слюсаревой были переданы символические ключи от города.