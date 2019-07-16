ИА «Ореанда-Новости». В аэропортах России оборудуют специальные изолированные места для курения.  Проект по данному вопросу был принят в I чтении. Ранее документ был поддержан Транспортным комитетом.  Против курения в аэропортах выступало Министерство здравоохранения.  Закон против курения табака вступил в силу в 2013 году.

  В первое время курение было запрещено на стадионах, в школах, университетах, больницах, магазинах. Также под запретом игровые площадки, самолёты. Пропаганда курения исключалась на законодательном уровне. Летом 2014 года правительство запретилио курить в отелях, кафе и ресторанах, на поездах, на вокзалах и в аэропортах.

  Согласно законопроекту, теперь в российских аэропортах можно будет курить в специально отведенных для этого местах.  Они, в свою очередь, будут оснащены системами вентиляции.  Курилки будут расположены в зонах аэропортов, которые обустроены для остановки пассажиров, зарегистрированных на рейс после предполетной проверки, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, находящихся в пути.