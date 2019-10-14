ИА "Ореанда-Новости". Московский государственный институт международных отношений отмечает своё 75-летие.

С праздником институт поздравил Владимир Путин. Он отметил, что за свой почётный срок существования, МГИМО является один из ведущих центров в мире по подготовке международных специалистов в разных областях. Выпускников института объединяют многие качества, которые благотворно сказываются на интересах страны.

Президент заявил, что российский институт готовит лучших в своём деле специалистов в науке, бизнесе, журналистике, политике и других сферах.

Кроме российского лидера, МГИМО поздравил председатель ОБСЕ, который закончил учебное заведение 32 года назад. Он назвал время учёбы прекрасным и интенсивным, а также пожелал институту многих лет существования и успехов в подготовке будущих лидеров.