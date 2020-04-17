ИА «Ореанда-Новости». В МИД назвали причину успехов России в разработке гиперзвукового оружия. По мнению заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, одной из главных причин успешных разработок страной оружия стал выход США из Договора по ПРО.

Рябков отметил, что если бы Вашингтон не принял решения выйти из Договора по ПРО, «не было бы вот этой ситуации с новыми системами». По его словам, американцы отказываются принимать это и отрицают неоценимую взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями.

Замглавы МИД добавил, что по большей части, выход США из договора является первопричиной российских работ и успехов в сфере создания новых систем.



Ранее США обвинили Россию в экспериментах с ядерным оружием. В Госдепе полагают, что в России были проведены эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые привели к высвобождению ядерной энергии.