ИА «Ореанда-Новости». В МИД ответили США на обвинения в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал данные утверждения американских коллег инсинуациями.

Рябков отметил, что рассуждения на тему использования Россией «энергетического оружия» всплывают не в первый раз. Он не сомневается, что в Вашингтоне данный тезис ещё не раз будет использован.

Также замглавы подчеркнул, что, ссылаясь на «внешнего врага», под которым подразумевается Москва, США пытаются диктовать свою политику. Чаще всего они пытаются оказать давление на страны, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Американцы старались «подложить мину» по «Северный поток-2», теперь нападают на российские меры для стабилизации экономики, добавил Рябков.