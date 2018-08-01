ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве иностранных дел России сообщили, что российские журналисты, которых убили в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) оформили свою поездку в качестве туристической. Цель их визита неизвестна МИД.



Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что была оформлена туристическая поездка, а точные данные о цели их визита отсутствуют. Об этом Захарова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель также отметила, что в данный момент ситуация под контролем Сергея Лаврова, главы ведомства, а сотрудники МИД приложат все усилия, чтобы узнать все детали ЧП.





Что случилось?

По предварительным данным, российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали в ЦАР документальное кино, когда на них напало десять человек. Это случилось около шести вечера недалеко от Сибута.

Местные чиновники сообщают, что представители безопасности предупреждали их не уезжать в темное время суток, но они не послушались.

– Они настояли на своем и уехали, — заявил Марселин Йойо. Он также отметил, что все нападающие говорили на арабском языке и носили тюрбаны.



В ООН сообщили, что их тела были найдены в 33 км от Сибута в машине. Российский Следственный комитет сообщил, что готов помогать африканским коллегам расследовать преступление.



Мнения:

Дмитрий Бондаренко, замдиректора института Африки РАН, считает, что до начала расследования нельзя исключать вероятность, что они стали жертвами ограбления или попали под случайный обстрел, так как Африка, с его слов, место, где можно погибнуть просто так. А журналисты поступили вдобавок неосмотрительно, поехав в темное время без военного сопровождения. Нападавшие могли и не знать, что в автомобиле находятся российские журналисты.



Василий Филиппов, научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки того же учреждения, не исключает, что это могло случиться на фоне расовых или религиозных мотивов.





