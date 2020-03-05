ИА «Ореанда-Новости». Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что испытания США новых систем ПРО имеют целью девальвацию российских средств ядерного сдерживания, пишет «МК».



Рябков отметил, что Москва с беспокойством следит следят за планами США испытать новейшую модификацию противоракеты SM-3 Block IIA по цели, эквивалентной межконтинентальным баллистическим ракетам, которые имеются только у некоторых стран.



Дипломат также отметил, что «военно-технический ответ» будет найден.