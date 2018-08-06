ИА «Ореанда-Новости». Америкaнскому актёру Стивeну Сигалу в качестве специaльного представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам российско-американских отношений предстоит заняться проектами в сфере культуры, образования, спорта, общественных и молодежных обменов.



Также им будет проводиться работа по сохранению связанных с российским государством памятных мест на территории Соединённых Штатов Америки. Информация об обязанностях нового специального представителя ведомства размещена на официальном сайте Министерства иностранных дел России.



В документе сказано, что Стивеном Сигалом на новой должности будет проводиться популяризация наследия Русской Америки и других “страниц нашей общей истории”.



Также им будет проводиться работа по сохранению связанных с российским государством памятных мест на территории Соединённых Штатов Америки. Информация об обязанностях нового специального представителя ведомства размещена на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

По словам официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой, Стивен Сигал в своей деятельности будет подотчётен главе Министерства иностранных дел и его заместителю, который курирует отношения с Соединёнными Штатами.





Информация о назначении aмериканского актёра на дoлжность специальногo представителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с Соединёнными Штатами сталa известно четвёртого числа текущего месяца.



Представители ведомства отметили, что оплачиваться работа Стивена Сигала не будет.





Напомним, два года назад актёр получил российское гражданство. Также он имеет гражданство Соединённых Штатов и сербский паспорт. Пресс-секретарём лидера Российской Федерации Дмитрием Песковым было отмечено, что Стивен Сигал сам обращался к российским властям с просьбой о получении гражданства РФ. После того, как американского актёра назначили на должность специального представителя МИД Российской Федерации, им было сделано заявление о том, что он “очень серьезно” относится “к этой чести”. В своём Twitter-аккаунте он выразил надежду на то, что сотрудничая с российскими властями, им удастся достичь “гармонии и положительных результатов в мире”.





Экс-послом США в российском государстве Майклом Макфолом, в свою очередь, было сказано, что назначение Стивена Сигала на должность представителя внешнеполитического ведомства это “жёсткое отчаяние” со стороны российских властей.