





Встреча пройдёт в столице Финляндии. Согласованность встречи и готовность к ней подтвердил заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков.Ранее главы внешнеполитических ведомств обеих стран встречались в июле 2018 года. Встреча вновь проходила в Хельсинки в рамках проведения российско-американского саммита. Тогда состоялись полноценные дипломатические переговоры между двумя державами.В январе 2019 года в Аргентине произошел переворот власти: оппозиционно настроенный Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента государства. Гуаидо поддержали США. Россия, в свою очередь, настаивает на легитимном положении нынешнего главы Аргентины Николаса Мадуро.