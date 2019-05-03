03.05.2019, 18:19
МИД РФ подтвердило встречу Лаврова и Помпео
ИА "Ореанда-Новости" Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео должны встретиться на следующей неделе. Встреча пройдёт в столице Финляндии. Согласованность встречи и готовность к ней подтвердил заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Ранее главы внешнеполитических ведомств обеих стран встречались в июле 2018 года. Встреча вновь проходила в Хельсинки в рамках проведения российско-американского саммита. Тогда состоялись полноценные дипломатические переговоры между двумя державами.
На запланированной в этот раз встрече Лавров и Помпео готовы обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Венесуэле, где в последние несколько лет наблюдается острый социально-экономический кризис. В январе 2019 года в Аргентине произошел переворот власти: оппозиционно настроенный Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента государства. Гуаидо поддержали США. Россия, в свою очередь, настаивает на легитимном положении нынешнего главы Аргентины Николаса Мадуро.
Вопрос присутствия российских войск в столице южноамериканского государства остается одним из наболевших в повестке будущей встречи.
Ранее главы внешнеполитических ведомств обеих стран встречались в июле 2018 года. Встреча вновь проходила в Хельсинки в рамках проведения российско-американского саммита. Тогда состоялись полноценные дипломатические переговоры между двумя державами.
На запланированной в этот раз встрече Лавров и Помпео готовы обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Венесуэле, где в последние несколько лет наблюдается острый социально-экономический кризис. В январе 2019 года в Аргентине произошел переворот власти: оппозиционно настроенный Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента государства. Гуаидо поддержали США. Россия, в свою очередь, настаивает на легитимном положении нынешнего главы Аргентины Николаса Мадуро.
Вопрос присутствия российских войск в столице южноамериканского государства остается одним из наболевших в повестке будущей встречи.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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