

















Информация была опубликована в официальном аккаунте ведомства в сети Facebook.Информация была опубликована в издательстве «МБХ медиа и компании», в которой говорилось, что МИД России планирует устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» на сумму около 2,5 миллионов рублей.МИД не устраивает никакого новогоднего корпоратива для своих дипломатов.По информации из опубликованного поста, торжество устраивает ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России». В ведомстве не уточнили сумму, потраченную на новогодний корпоратив. Но данная организация является федеральным государственным унитарным предприятием, в МИД - это федеральный орган исполнительной власти. Поэтому ответ по данному запросу надо направлять не в МИД России, а в ГлавУпДК.