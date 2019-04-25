ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление посла США Джона Хантсмана о базировании двух авианосных групп американского флота в Средиземном море. 23 апреля Хантсман заявил, что каждый из двух авианосцев представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии» и демонстрирует России, что, «если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру».

Захарова в ответ на это напомнила политику, что Россия не раз за многовековую историю сталкивалась с «подобными угрозами, которые выдавались за рекомендации». «Возможно, господин посол хочет, чтобы у нас появился ещё какой-нибудь праздник, который мы захотим отмечать? Честно говоря, у нас пока в планах не было», – сказала представитель дипломатического ведомства и посоветовала американскому дипломату учить историю. Захарова также отметила, что, к сожалению, угрозы и апеллирование к санкциям стали «визитной карточкой» Государственного департамента США.