ИА «Ореанда-Новости». Российские власти выразили обеспокоенность тем, что палатой представителей конгресса Соединённых Штатов был одобрен оборонный бюджет на будущий год, который включает в себя создание средств космического базирования с целью перехвата баллистических ракет. По мнению Министерства иностранных дел Российской Федерации, такие шаги означают, что американская сторона не отказывается применять силу в космосе.





Представители российского МИДа утверждают, что создание космической группировки Противоракетной обороны станет приблизит Соединённые Штаты к реализации задачи, связанной с обеспечением “американского доминирования в космосе”. В министерстве иностранных дел отметили, что предыдущая администрация президенте США отказалась от установок на применение силы в космосе, однако действующая власть изменила это решение. По словам представителей Министерства иностранных дел России, стратегические наступательные и оборонные вооружения имеют прямую связь, а попытки американских власти “обеспечить себе превосходство” становились причинами гонок вооружений и напряжённости во всём мире.



По заявлению внешнеполитического ведомства Российской Федерации, если начнутся вооружённые противостояния в космосе, то это окажет негативное воздействие, как гонка ядерных вооружений, которую американское правительство развязало в середине двадцатого столетия.



Представители МИДа подчеркнули, что во всём мире и в настоящее время ещё не удалось справиться с последствиями той гонки. Российское государство не поддерживает подобные авантюры, заявили во внешнеполитическом ведомстве.



По словам представителей МИДа, российские власти готовы использовать и исследовать космос, преследуя “исключительно мирные цели”, о чём говорилось в декларации десятого саммита стран, входящих в БРИКС, и российско-китайском договоре о предотвращении размещения оружия в космосе.



В министерстве подчеркнули, что в этом вопросе российское государство имеет поддержку всех “здравомыслящих” государств мира.





В прошлом месяце американский лидер Дональд Трамп дал поручение Пентагону создать военно-космические силы государства.



Глава Белого дома заявил, что не намерен уступать лидерство в этой сфере российскому государству или Китайской Народной Республике. После заявления главы Соединённых Штатов руководителем “Роскосмоса” Дмитрием Рогозиным было сказано, что российские власти не позволят американскому правительству “перейти красную черту” в данном вопросе. Позже сенатом конгресса Соединённых Штатов был принят закон оборонном бюджете на будущий финансовый год. На усиление вооруженных сил планируется потратить 716 миллиардов долларов. 25 числа текущего месяца оборонный бюджет был одобрен комитетом палаты представителей конгресса.