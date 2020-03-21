ИА «Ореанда-Новости» . Россия призвала американских властей отказаться от односторонних санкций против Ирана, назвав их антигуманной практикой. Об этом сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Политик отметил, что односторонние американские санкции в отношении Ирана являются антигуманным, ведь в условиях нынешней ситуации Иран испытывает острую нехватку средств для оперативного решения неотложных задач в области здравоохранения.

Сергей Рябков отметил, что представители Соединённых Штатов отлично понимают разницу между одноразовыми поставками гуманитарной помощи и отсутствием у иранской стороны из-за «многолетнего жесткого санкционного подавления» возможности получать доходы от экспорта получать необходимые доходы от экспорта товаров.

«Тем не менее, американские власти не брезгуют очевидным передергиванием этого непреложного факта, преследуя собственные геополитические цели», - добавил заместитель министра иностранных дел России.