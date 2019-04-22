ИА «Ореанда-Новости» В МИД России прокомментировали обстрел съёмочной группы ВГТРК в Донецке 20 апреля, когда журналисты попали под снайперский огонь со стороны Вооружённых сил Украины (к счастью, пострадавших не было). В сообщении Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства указывается на отсутствие реакции на инцидент со стороны профильных международных институтов, в первую очередь представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира. «Украинские силовики в очередной раз совершили умышленное вооружённое нападение на представителей СМИ, что является грубейшим нарушением норм гуманитарного права», – говорится в заявлении и подчёркивается, что подобные преступления не должны оставаться безнаказанными.