В субботу, 26 октября,если действующий Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от подписания «формулы Штайнмайера».Сегодня, в социальном приложении Twitter на официальной странице было было опубликовано мнение официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. По её словам,