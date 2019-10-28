28.10.2019, 23:13
МИД России прокомментировал угрозу лидера «Азова»
ИА «Ореанда-Новости». МИД России прокомментировал угрозу лидера «Азова», сообщает издательство «РИА Новости».
В субботу, 26 октября, лидер группировки «Азов» открыто заявил, что готов ввести в Донбасс около 10 тысяч бойцов, если действующий Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от подписания «формулы Штайнмайера».
Сегодня, в социальном приложении Twitter на официальной странице было было опубликовано мнение официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. По её словам, теперь весь мир узнает, кто виноват в невыполнении условий Минских соглашений.
В субботу, 26 октября, лидер группировки «Азов» открыто заявил, что готов ввести в Донбасс около 10 тысяч бойцов, если действующий Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от подписания «формулы Штайнмайера».
Сегодня, в социальном приложении Twitter на официальной странице было было опубликовано мнение официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. По её словам, теперь весь мир узнает, кто виноват в невыполнении условий Минских соглашений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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