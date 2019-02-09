ИА "Ореанда-Новости". Санкции Соединённых Штатов Америки не приносят существенного вреда России, официальный Вашингтон, таким образом, не достигает поставленных задач. Об этом журналистам заявил Александр Панкин, занимающий пост заместителя министра иностранных дел России.

В интервью агентству « РИА Новости» замглавы дипломатического ведомства отметил, что американские власти неоднократно намекали Москве, что России стоит готовиться к любым видам санкций и любым сценариям развития событий. Панкин считает, что цели у санкций могут быть разными – от принуждения выполнить желаемое для иностранных партнёров до наказания за какие-то действия. «И просто до создания атмосферы токсичности, неопределенности, опасности вокруг России», - заявил замминистра. При этом Панкин выразил мнение, что подобная атмосфера имеет мест и в деловых, и в политических кругах США.

Замминистра отметил, что нельзя назвать антироссийские санкции совершенно безболезненными, однако они не причиняют того существенного вреда, на который рассчитывают авторы мер.



При это Панкин подчеркнул, что направленные против нашего государства санкции стали, в том числе, инструментом нечестной конкуренции. С помощью санкций власти иностранных государств хотят вытеснить Россию с занимаемых рынков.



Как сообщалось ранее, торгово-экономические санкции против России были инициированы в 2014 году после конфликта вокруг Украины. С начальной инициативой введения ограничительных мер выступили Соединённые Штаты, их поддержали страны Евросоюза и ряд других государств.



Отметим, в настоящее время запущены в работу ряд санкционных пакетов Соединённых Штатов против Российской Федерации. Американский конгресс в августе минувшего года внёс к рассмотрению законопроект, в котором содержался новый пакет мер против России, в частности санкции против госбанков и государственного долга РФ. Однако конгресс не успел вовремя рассмотреть проект закона, и новые меры не вступили в силу в ноябре 2018 года, как было запланировано.