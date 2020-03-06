ИА «Ореанда-Новости». Мария Захарова заявила, что в США ядерный конфликт рассматривают как политическую опцию. По мнению представителя МИД, Вашингтон пытается придать своим ядерным силам новые возможности. Это расширяет вероятность их применения и вызывает обеспокоенность других стран.

Захарова рассказала, что США много внимания уделяют увеличению спектра средств малой мощности в ядерном арсенале. Она отметила, что данная политика может вести к изменению порога применения ядерного оружия.

Официальный представитель МИД добавила, что США называют причиной своих действий Россию и Китай, которые по традиции «угрожают» американцам.