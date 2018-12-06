ИА «Ореанда-Новости». Токио обозначил условия, на которых Япония может пойти на мирный договор с Россией. Руководитель МИДа Японии Таро Коно убеждён, что в мирном договоре должны быть определённо выражены позиции его страны.

6 декабря, в четверг, в ходе выступления перед комитетом по внешней политике и обороне японского парламента, Таро Коно заявил, что переговоры представляют собой диалог государств, у которых разные взгляды на проблему. Поэтому переговоры должны быть проведены так, чтобы в итоге соглашение устраивало обе стороны, а позиция Японии была ясна.

Это был комментарий Таро Коно по поводу того, что он и Сергей Лавров должны быть ответственны за проведение переговоров, касающихся заключения соглашения между странами.

Ранее, 14 ноября, на встрече в Сингапуре Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились, что переговоры, имеющие целью заключение мирного договора, нужно проводить активнее. Основа соглашения - Совместная декларация, подписанная 19 октября 1956 года. Согласно документу прекращалось состояние войны, восстанавливались консульские и дипломатические отношения, советская сторона передавала восточному соседу остров Шикотан, ряд мелких необитаемых островов. В дальнейшем фактический их переход должен был состояться после подписания мирного договора.

Путин в Сингапуре предложил Абэ заключить мирный договор «без предварительных условий» ещё до конца текущего года, после чего решать любые спорные вопросы. Японский премьер в ответ лишь улыбнулся, но уже сейчас МИД Японии заявляет о несогласии с предложением Путина.

Между тем Константин Косачёв, глава комитета Совфеда по международным делам, считает, что не стоит искать в словах российского лидера признаки готовности к уступкам. Игорь Моргулов, заместитель главы МИД РФ, уточняет, что Москва может незамедлительно приступить к консультациям с Токио - всё будет зависеть только от готовности к этому японской стороны.

В феврале минувшего года был создан особый межведомственный совет по совместной деятельности России и Японии на Курилах. Консультации ведутся в таких областях, как ветроэнергетика, переработка отходов, тепличные хозяйства, аквакультура, туризм.