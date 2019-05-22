ИА «Ореанда-Новости» Японское министерство иностранных дел провело опрос среди Россиян по вопросу принадлежности Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

Россиян спросили, к какому государству должны относиться острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Большая часть респондентов однозначно ответила, что острова принадлежат и будут принадлежать России. Ещё 41% опрошенных считают, что Россия и Япония должны прийти к соглашению, которое будет приемлемо для обеих сторон. 2% участников исследования полагают, что территории следует отдать Японии.