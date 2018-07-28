ИА «Ореанда-Новости». Нелегальные мигранты проникли на нудистский пляж в Испании, высадились на него и разбежались в разные стороны, стараясь миновать береговую полицию.

В Интернет выложили видео, на котором видно, как группа мигрантов приплыла на пляж на юге Испании.



В качестве способа передвижения нелегалы использовали надувную лодку, целиком заполненную людьми.



После того, как судно приплыло к берегу пляжа для нудистов, пассажиры слезли с него и мгновенно разбежались, стараясь миновать сотрудников береговой охраны. Случай произошёл вчера, двадцать седьмого июля.

Незадолго до этого передавалось, что на территорию Сеуты - полуанклава Испании в Африке - нелегально попали шесть сотен марокканских мигрантов.



Средства массовой информации передают, что нелегалам удалось перебраться через достаточно большое по высоте ограждающее сооружение, которое защищала колючая проволока, не спасшая территорию от беженцев. Действия происходили в местах, не доступных для просмотра камерами наблюдения и не оборудованными другой записывающей техникой. Эксперты сообщили, что этот случай является самым крупным в истории попыток нелегальной миграции с 2014 года.

Тем времени в Европе продолжает разгораться миграционный кризис.



Некоторые страны выступают за введение квоты на мигрантов, в то время как другие, наоборот, выявляют желание помочь беженцам и не ограничивать поток людей.



Эта ситуация длится уже три года, к настоящему моменту Германия выступает активным приемщиком нелегальных мигрантов, согласно численным данным, в страну перебралось уже полтора миллиона человек. Также, согласно официальным данным, Италия является самой «гостеприимной» страной. Государство приняло самой большое количество мигрантов, которые добирались туда через воду - свыше ста девятнадцати тысяч человек.

Немного ранее в Италии обнаружили плот с беженцами, среди которых были и люди, нуждающиеся в медицинской помощи. Их распределили по больницам, после чего начались поиски стран, готовых принять на себя несколько сотен человек. Франция и Мальта согласились взять по пятьдесят мигрантов.