08.04.2020, 19:40
Михаил Мишустин заявил о недопустимости закрытия региональных границ
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти субъектов РФ не должны путать свои полномочия с федеральными.
Также Михаил Мишустин отмечает, что способы борьбы с эпидемией должны быть адекватными: не стоит закрывать региональные границы страны. Это заявление мотивируется тем, что некоторые города планировали закрыть административные границы на въезд и выезд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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