ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти субъектов РФ не должны путать свои полномочия с федеральными.

Также Михаил Мишустин отмечает, что способы борьбы с эпидемией должны быть адекватными: не стоит закрывать региональные границы страны. Это заявление мотивируется тем, что некоторые города планировали закрыть административные границы на въезд и выезд.