ИА «Ореанда-Новости». Шестидесятилетний телеведущий Михаил Ширвиндт обратился в суд с иском о расторжении брака, пишет РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд.



Ширвиндт находится в браке с Татьяной Морозовой. Иск зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля. Досудебная беседа назначена на 1 августа. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.



Ширвиндт известен как ведущий программы «Дог-шоу "Я и моя собака"» и «Хочу знать». Сейчас он ведёт свой YouTube-канал, посвященный путешествиям и кулинарии.