Российский лидер подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации», который был опубликован на сайте Президента России сегодня, 16 января, в 16-20 по МСК.Стоит отметить, что все депутаты нижней палаты парламента проголосовали за кандидатуру Мишустина на пост председателя парламента. В голосовании участвовало 424 депутата, от голосования воздержался 41 человек. За последние 24 года - это первый случай, когда никто не проголосовал против кандидата на государственную должность.