16.01.2020, 16:56
Михаила Мишустина официально оформили на пост председателя правительства
ИА «Ореанда-Новости». Михаила Мишустина официально оформили на пост председателя правительства. Российский лидер подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации», который был опубликован на сайте Президента России сегодня, 16 января, в 16-20 по МСК. В тексте документа отмечается, что указ президента вступает в законную силу с момента подписания.
Стоит отметить, что все депутаты нижней палаты парламента проголосовали за кандидатуру Мишустина на пост председателя парламента. В голосовании участвовало 424 депутата, от голосования воздержался 41 человек. За последние 24 года - это первый случай, когда никто не проголосовал против кандидата на государственную должность.
Стоит отметить, что все депутаты нижней палаты парламента проголосовали за кандидатуру Мишустина на пост председателя парламента. В голосовании участвовало 424 депутата, от голосования воздержался 41 человек. За последние 24 года - это первый случай, когда никто не проголосовал против кандидата на государственную должность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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