Сам закон о займах был принят в декабре прошлого года.

Ключевым тезисом нововведений стало изменений условий в выдаче микрозаймов. Так процентная ставка по кредитам с сегодняшнего дня не может превышать одного процента в день. Ещё одним новшеством к закону о займах стало ограничение суммы платежей по кредиту – они не должны превышать суммы основного займа, помноженной на два.

Инициаторы закона не ограничатся вступившими сегодня в силу мерами. Так, например, уже в следующем году условия микрозаймов улучшатся в сторону пользователей ещё больше. С начала 2020 года максимальная сумма всех платежей по взятому кредиту не должна превышать суммы основного займа, помноженного на полторы единицы. В сумму платежей входят и штрафы, и пени.

Основная причина введения поправок в декабрьский закон, по словам авторов законопроекта, заключается в ограничении растущих аппетитов среди кредиторов. Таким образом, можно одновременно снизить и долговую нагрузку с российского населения. Специалисты полагают, что число граждан, живущих на финансы от полученных кредитов, достигло отметки в 49 миллионов человек. Почти половина из них берёт деньги у организаций, предлагающих услуги микрозаймов, на потребительские цели. В целом, российские граждане задолжали банковским организациям около пятнадцати триллионов рублей, заключили эксперты.