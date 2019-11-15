ИА «Ореанда-Новости». Глава «Газпрома» выразил сомнения на прогнозы экспертов о «вишнёвой» зиме.

Алексей Миллер прокомментировал итоги заседания правления, упомянув прогнозы синоптиков.

По словам главы «Газпрома», предстоящая зима побьёт температуры прошлогоднего сезона. Он усомнился в словах синоптиков и заявил, что во многих регионах страны уже стоят крепкие морозы.

Миллер напомнил всем зиму прошлого года, когда синоптики также прогнозировали сравнительное тепло. Зима 2018 года, пришедшая в Европу внезапным снегом и холодами, запомнилась всем как «русская зима». Однако он отметил, что погода любит преподносить сюрпризы, так что планировать всю зиму пока рано.

Кроме того, Алексей Миллер сообщил о проведении масштабной подготовки к грядущим холодам. Он подчеркнул, что «Газпром» готов к нагрузкам.