ИА "Ореанда-Новости". Реальный показатель инфляции по итогам 2018 года превысит официальный прогноз Министерства экономического развития. Объём инфляции по итогам текущего года составит 3,9 - 4%, что больше прогнозируемого порога на 0,5 процентных пункта, сообщил сегодня журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"То, что это будет цифра порядка 3,9–4% на конец года — это то, что мы видим сейчас", — пояснил министр. Ранее глава Минэкономики предупреждал, что инфляция выйдет за пределы первоначального прогноза ведомства. Тогда он связал это с более слабым, чем предусмотрено в прогнозе, курсом рубля.

По прогнозу Центробанка России, инфляции в 2018 году составит в пределах 3,8 – 4,2%. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев при подведении экономических итогов в стране говорил о 3,5%.

Отметим, что ранее Министерство экономического развития допустило резкий скачок инфляции в первом квартале 2019 года - до 5,5%. В министерстве в числе возможных причин указали предстоящее повышение НДС и активную фазу реализации национальных проектов. Кроме того, первый квартал ежегодно характеризуется сильным снижением кредитной активности россиян. В Минэкономики при этом подчеркнули, что резкое увеличение уровня цен будет носить краткосрочный характер.

