ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве экономического развития, в связи с повышением НДС на два процента, предлагают учесть этот факт в платёжках за ЖКУ. По мнению ведомства, этот учёт повышения необходим для того, чтобы у ресурсоснабжающих организаций не ухудшилось финансовое положение. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на информацию пресс-службы ведомства.



Сами услуги, несмотря на увеличение НДС до 20 процентов, не подорожают, поставщики жилищно-коммунальных услуг не получат дополнительных средств, но сумма в платёжке ЖКУ увеличится – возрастёт только величина налога, который вписан в платёж.

Напомним, чуть ранее правительственный законопроект о повышении НДС на два процента с 18 до 20 процентов одобрили в Госдуме и Совете федерации.

В случае, если факт роста НДС в тарифах ЖКХ не учтут, это может привести к убыткам коммунальщиков за 2019 год. По предварительным расчётам потери составят 100 миллиардов рублей, а долги увеличатся до 1,5 триллионов рублей. В связи с этим Минэкономсвязи планирует обсудить этот вопрос, так как изменения налогового законодательства вступят в силу уже 1 января следующего года. Письмо с предложениями обсудить изменения в конце июня на правили Владимиру Якушеву, главе Минстроя.

Минэкономразвития предупреждает, что увеличение НДС спровоцирует рост долгов жилищно-коммунальной отрасли до 1,5 триллионов рублей и тогда с целью компенсации расходов потребует дополнительного увеличения тарифов на коммунальные услуги 1 июля не на два процента, а более чем на четыре процента.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» видит единственным путём решения этой проблемы – повысить тарифы на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года.

В Минэкономразвития подтвердили, что рост долгов вероятен и они разделяют опасения ассоциации. При этом в ведомстве подчёркивают, что стоимость самих услуг не повысится, изменится только величина налога, которая вписывается в платёжку, то есть сумма увеличится на два процента, на этом повышении суммы коммунальщики не заработают ни рубля. Это необходимо лишь с целью не допустить убытки ресурсоснабжающих организаций.



