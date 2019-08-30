ИА «Ореанда-Новости» Издание «Коммерсантъ» сообщило, что Минэкономразвития России предложило законопроект, предусматривающий право граждан выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои собственные просроченные долги, прежде чем они попадут к коллекторам. Документ предусматривает поправки в законы о взыскании долгов физических лиц и о микрофинансовой деятельности.

В пояснительной записке к проекту сказано, что «из-за трудной жизненной ситуации должник может оказаться неспособен далее исполнять свои обязательства». В подобных случаях администрация банка нередко отказывают в просьбе о реструктуризации задолженности и продают его коллекторским организациям, которые подчас так или иначе связаны с руководством кредитного учреждения. Указывается, что стоимость сделки обычно составляет всего несколько процентов от объёма кредита, а приобретатели зачастую «ущемляют права должника».

В соответствии с предложенным нововведением кредитор должен перед обращением в коллекторские агентства предложить выкупить обязательство самому должнику. Также заёмщик будет вправе в любое время перекупить свой долг у нового владельца по двукратной цене.