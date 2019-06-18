ИА «Ореанда-Новости» Минэкономразвития России выступило с предложением внести поправки в Земельный и Гражданский кодексы, в соответствии с которыми можно будет изымать частные земельные участки в случае нарушения противопожарных правил их владельцами, арендаторами, а также лицами, у которых земля находится в бессрочном или безвозмездном пользовании.

В числе прочих нарушений в проекте изменений упомянуты зарастание земельного участка сорными травами и накопление мусора. Предполагается, что полный перечень оснований для изъятия земли будет содержаться в специальном акте, принятом правительством России. Органы пожарного надзора будут выдавать виновному лицу предписание на исправление нарушений в течение 6 месяцев, а в случае неисполнения этих требований земельный участок может быть отчуждён через суд.