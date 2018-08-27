ИА «Ореанда-Новости». В Минэкономразвития доработали «Стратегию пространственного развития», ведомство предлагает поделить Россию на 14 макрорегионов. Они станут центрами экономического развития. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



К ноябрю текущего года стратегию планируется утвердить. Разделение России на 14 макрорегионов будет способствовать раскрытию социально-экономического потенциала территорий за счет экономической специализации регионов. При этом макрорегионы не будут административно-территориальными единицами, а станут отражать сложившиеся социально-экономических связи.

Сейчас уже существуют устоявшиеся выделения Северного Кавказа и Дальнего Востока. По аналогии с ними в Минэкономразвития предлагают выделить ещё 12 макрорегионов: Южный, Центральный, Северный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Волго-Уральский, Уральский, Волго-Камский, Западно-Сибирский, Енисейский, Южно-Сибирский и Байкальский. В целом данные деления напоминают федеральные округа, но с большим дроблением. Например, Сибирский округ разделен сразу на три макрорегиона — Байкальский, Южно-Сибирский, Енисейский.

В ведомстве считают, что разделение на макрорегионы создадут лучшие условия для межрегионального взаимодействия. В каждом округе при этом будет хотя бы один крупный центр экономического роста. Инфраструктура должна обеспечивать связь между территориями и иметь выход к международным рынкам или транспортным коридорам.

В дополненной версии документа «Стратегия пространственного развития» Минэкономики ожидает к 2025 году на 30 процентов увеличить экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопровода.

А в общем объёме экспортных перевозок доля экспорта несырьевых товаров должна увеличиться с 39 процентов до 50 процентов к 2025 году.

Известно, что предложенное ведомством деление на макрорегионы не понравилось Сергею Меняйло, полпреду президента в Сибирском федеральном округе. Он вынес свои корректировки по документу и отправил их вице-премьеру Виталию Мутко. Меняйло считает, что деление Сибирского федерального округа на три части ослабит интеграции межрегиональных процессов, а проблемы развития сибирских регионов, наоборот, усилятся. Он считает, что «нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности».