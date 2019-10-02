Такие сведения стали известны из отчёта Минэкономразвития России.

Министерство экономического развития Российской Федерации обнародовало отчёт о ходе реализации государственных программ по итогам прошлого года. Помимо данных об основных показателях отечественной медицины, в сводном годовом докладе ведомства есть положения, которые касаются оценки эффективности этих программных документов. Так, к примеру, на территории России действует государственная программа под названием «Развитие здравоохранения». Авторами проекта было предусмотрено оценить уровень качества оказываемой медицинской помощи. Исходя из показателей отчёта министерства экономического развития России, этот показатель в прошлом году не был достигнут.

На вопрос о том, удовлетворены ли вы качеством медицинских услуг, около сорока процентов населения страны ответило положительно – 38,7 процентов. Этот показатель ниже показателя 2017 года на 1,2 пункта. Министерство здравоохранения Российской Федерации дало свои комментарии по поводу низкой оценки этого пункта. Так, среди причин неудовлетворительной оценки в ведомстве посчитали низкий уровень проведения организационных мероприятий в медицинских учреждениях и дефицит профессиональных, квалифицированных кадров. Слабая материально-техническая база медицинских учреждений также существенно повлияла на мнение россиян. Стоит отметить, что в опросе принимали участие пациенты поликлиник, скорой помощи, стационарных отделений и диспансеров.

Напомним, что Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Правительства России в декабре 2017 года.