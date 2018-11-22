ИА «Ореанда-Новости». Минэкономразвития прогнозирует, что через 6-12 лет цены на нефть снизятся до $50 за баррель и надолго останутся на этом уровне. На заседании правительства обсудили возможные перспективы.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал об итогах заседания правительства и рассмотрении прогноза долгосрочного социально-экономического развития на период до 2036 года.

Министр сообщил, что основной тренд продиктован динамикой сырьевых рынков - ожидается серьёзное снижение цен основных сырьевых товаров, причём в долгосрочной перспективе. В то же время прогнозируется сохранение роста ВВП несколько выше 3% после 2024 года. Далее темпы роста производительности труда замедлятся, так как по этому показателю Россия больше не будет слишком отставать от развитых стран, считают в Минэкономразвития. Кроме того, в 20-х годах ожидается улучшение демографической ситуации. Эти факторы и будут обеспечивать стабильную экономическую динамику в долгосрочной перспективе.

Также МЭР прогнозирует, что в ближайшем будущем структура экономики значительно изменится: в два раза снизится доля экспорта сырьевых товаров, в полтора раза вырастет доля услуг. В экономике Российской Федерации ТЭК представляет собой большую систему и по выпуску, и по инвестициям. Поэтому он не продемонстрирует значительного роста, по крайней мере, с точки зрения тенденций глобального порядка и с точки зрения внутриэкономического развития отрасли. Доля ТЭК снизится, но в этих условиях рост других отраслей составит 4-5% в год, комментирует Максим Орешкин.

В МЭР уверены, что, для того чтобы темпы роста ВВП к 2024 году были выше среднемировых, нужно успешно реализовывать нацпроекты и повышать долю инвестиций в экономике. Министр Орешкин добавляет, что пока среднесрочные прогнозы не пересматриваются, хотя ряд параметров уже требует уточнения. Изменения можно будет вносить в начале 2019 года, когда будут проанализированы итоги текущего года.

Прогнозы Минэкономразвития также касаются курса рубля. Например, кардинальных изменений реального курса рубля не ожидается - напротив, исходя из относительно стабильной динамики предполагается, что он будет постепенно укрепляться, а инфляция в России останется на уровне 4% до 2036 года.