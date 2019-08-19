ИА «Ореанда-Новости». Министерство экономического развития России сообщило, что в июле рост ВВП страны ускорился до 1,7% в годовом выражении, пишет «Коммерсант».



При этом в июне рост ВВП составил 0,8%, заявили в министерстве. В отчёте ведомства сказано, что в июле экономическая статистика говорит о восстановлении темпов роста после слабовыраженной динамики в начале года.



В Министерстве отметили, что ВВП растёт из-за положительной динамики промышленности и сельского хозяйства. А вот строительство, торговля и транспортная отрасль показывали «сдержанную динамику».