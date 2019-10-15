15.10.2019, 22:13
Минэнерго до 1 ноября 2019 года определит меры ответственности за качество нефти
ИА «Ореанда-Новости». Минэнерго до конца октября 2019 года должно определить меры ответственности за качество нефти по поручению Правительства РФ.
Покупатели нефтепродуктов начали жаловаться на качество нефти, приобретаемое в России. Правительство РФ обязало Минэнерго до 1 ноября 2019 года определиться с мерами ответственности за некачественный продукт и определить норму компенсации за «грязную» нефть.
Проверка показателей будет оцениваться на показателях в системе «Транснефти» и показателях на выходе у покупателя. Планируется сделать возможным отказ грузополучателей от некачественных нефтепродуктов на выходе.
Стоимость контроля качества, если изменения будут приняты, будет включаться в цену нефтепродуктов.
Покупатели нефтепродуктов начали жаловаться на качество нефти, приобретаемое в России. Правительство РФ обязало Минэнерго до 1 ноября 2019 года определиться с мерами ответственности за некачественный продукт и определить норму компенсации за «грязную» нефть.
Проверка показателей будет оцениваться на показателях в системе «Транснефти» и показателях на выходе у покупателя. Планируется сделать возможным отказ грузополучателей от некачественных нефтепродуктов на выходе.
Стоимость контроля качества, если изменения будут приняты, будет включаться в цену нефтепродуктов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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