Как указал глава Минфина, сейчас в России очень важна бюджетная стабильность. В связи с тем, что послание президента обойдётся всем субъектам России более чем в 4 триллиона рублей, ведомство готово выделить денежные средства на реализацию проектов по поддержке семей с детьми.Стоит отметить, что Владимир Путин поручил выдавать маткапитал при рождении первого ребёнка, увеличить размер материнского капитала на второго ребёнка, выплачивать ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с детьми до 7 лет и бесплатно кормить школьников начальных классов.