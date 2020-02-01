01.02.2020, 09:09
Минфин окажет финансовую поддержку регионам для реализации послания Путина
ИА «Ореанда-Новости». По словам Главы Министерства финансов Антона Силуанова, Минфин окажет финансовую поддержку всем регионам России для реализации послания Владимира Путина.
Как указал глава Минфина, сейчас в России очень важна бюджетная стабильность. В связи с тем, что послание президента обойдётся всем субъектам России более чем в 4 триллиона рублей, ведомство готово выделить денежные средства на реализацию проектов по поддержке семей с детьми. Бюджетирование будет оформлено на основании межбюджетных трансфертов по субъектам России.
Стоит отметить, что Владимир Путин поручил выдавать маткапитал при рождении первого ребёнка, увеличить размер материнского капитала на второго ребёнка, выплачивать ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с детьми до 7 лет и бесплатно кормить школьников начальных классов.
Как указал глава Минфина, сейчас в России очень важна бюджетная стабильность. В связи с тем, что послание президента обойдётся всем субъектам России более чем в 4 триллиона рублей, ведомство готово выделить денежные средства на реализацию проектов по поддержке семей с детьми. Бюджетирование будет оформлено на основании межбюджетных трансфертов по субъектам России.
Стоит отметить, что Владимир Путин поручил выдавать маткапитал при рождении первого ребёнка, увеличить размер материнского капитала на второго ребёнка, выплачивать ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с детьми до 7 лет и бесплатно кормить школьников начальных классов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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